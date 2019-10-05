Горит 150 квадратов: в Геленджике тушат пожар

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-05T16:42:39+03:00

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В субботу, 5 октября, в Геленджике произошел пожар. Возгорание в районе дороги, которая следует на Голубую бухту, заметили очевидцы, которые вызвали спасателей.

- Сообщение о пожаре поступило диспетчеру службы в 12:48, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 12:54 на место прибыли пожарные подразделения.

Как оказалось, горит трава. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="452" height="452" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/736032" frameborder="0"></iframe> Пожар в Геленджике 5.10.19 Видео: vk.com/gelendzhik_city.

- Сейчас на месте происшествия работают четыре единицы техники и 15 человек, - добавили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины пожара пока неизвестны. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре сгорел автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал, однако машина восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU