Горит 150 квадратов: в Геленджике тушат пожар
В субботу, 5 октября, в Геленджике произошел пожар. Возгорание в районе дороги, которая следует на Голубую бухту, заметили очевидцы, которые вызвали спасателей.
- Сообщение о пожаре поступило диспетчеру службы в 12:48, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 12:54 на место прибыли пожарные подразделения.
Как оказалось, горит трава. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожар в Геленджике 5.10.19 Видео: vk.com/gelendzhik_city.
- Сейчас на месте происшествия работают четыре единицы техники и 15 человек, - добавили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Причины пожара пока неизвестны. «Комсомолка» следит за развитием событий.
Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре сгорел автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал, однако машина восстановлению не подлежит.
ИСТОЧНИК KP.RU
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