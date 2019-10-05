Под Анапой вахтовый автобус столкнулся с легковушкой: погибли двое

5 Окт. 21:44 2019-10-05T21:45:28+03:00

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Жуткая авария произошла вечером в субботу, 5 октября, под Анапой. В 16:50 на 44 километре трассы Новороссийск – Керченский пролив столкнулись автобус с вахтовиками и «двенадцатая».

- По предварительным данным, водитель за рулем ВАЗ-2112 выехал на встречку, где столкнулся с автобусом ПАЗ, в котором находилось семь рабочих, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Под Анапой автобус с вахтовиками столкнулся с легковушкой.

Никто из вахтовиков не пострадал. Однако 54-летний водитель и 63-летний пассажир отечественной легковушки скончались на месте аварии от полученных травм.

- Обстоятельства аварии устанавливаются, - добавляют «КП» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в Темрюкском районе. Один из водителей не подрасчитал расстояние во время обгона. По факту аварии возбуждено административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU