На Кубани задержали иностранца, находящегося в международном розыске

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-06T09:37:52+03:00

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В Краснодарском крае на пункте паспортного контроля на границе с Республикой Абхазия задержали гражданина Киргизии. Мужчина находился в международном розыске.

- Злоумышленник находился в розыске в своей стране. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В данный момент мужчина задержан. Теперь его передадут инициаторам международного розыска.

Напомним, Страшная трагедия произошла еще 23 сентября на железнодорожном перегоне «Саратовская - Псекупс» в Горячеключевском районе. Утром 71-летний пенсионер переходил пути вместе со своим 4-летним внуком. По версии следствия, во время движения по железнодорожной насыпи мужчина оставил ребенка без присмотра, отдалившись от него на 5-8 метров. В итоге мальчика насмерть сбила «ласточка», которая следовала из Адлера в Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU