2019-10-07T09:36:59+03:00
Происшествия

В Сочи на железнодорожном вокзале мужчина стащил у туристки пакет с теплыми вещами

Злоумышленника задержали по горячим следам
Александра ПОДУШКО
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В Сочи на железнодорожном вокзале мужчина стащил у туристки пакет с теплыми вещамиВ Сочи на железнодорожном вокзале мужчина стащил у туристки пакет с теплыми вещами
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В Сочи в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Адлер обратилась жительница Ростовской области. Женщина рассказала, что ждала на платформе прибытие поезда. Вскоре она обнаружила, что одного из пакетов не хватает. Там находились теплые вещи, пальто и куртка общей стоимостью более 10 тысяч рублей.

- По горячим следам сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался житель Сочи, который признался в содеянном, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).

Напомним, сотрудники полиции Усть-Лабинского района провели обыск в доме 32-летнего мужчины. В хозяйственной постройке, которая находилась во дворе жилища, правоохранители обнаружили пакет с растительной массой серо-зеленого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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