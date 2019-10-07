2019-10-07T11:02:06+03:00
Происшествия

В Краснодаре на Ейском шоссе сгорел автобус

В ЧП никто не пострадал [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Возгорание автобуса произошло утром 7 октября на Ейском шоссе в Краснодаре. Заявка о пожаре поступила на пульт дежурного МЧС в 09:52. Через минуту на место ЧП выехали первые расчеты.

- Огнеборцы начали тушить автобус в 10:08. Они также установили, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 10:11 огонь был локализован, в 10:23 - ликвидирован. В тушении участвовали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

- В ЧП никто не пострадал, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, В Краснодаре 4 октября в 17:00 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Кореновской. На место происшествия сотрудники прибыли в 17:08. Возгорание удалось ликвидировать в 17:11. В ЧП никто не пострадал.

В Краснодаре сгорел автобус.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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