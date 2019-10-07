2019-10-07T19:05:02+03:00
Общество

Кубанский онколог провел первую операцию девочке с «маской Бэтмена»

Малышка из Америки чувствует себя хорошо
Максим ОСОКИН
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Фото: Евгения ОстраяФото: Евгения Острая
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Краснодарский онколог Павел Попов провел первую операцию полугодовалой Луне Феннер, которую еще называют «девочкой в маске Бэтмена». Луна родилась с огромным «родимым пятном» на лице, которое больше напоминает маску супер-героя.

- Дети с гигантским врожденным меланоцитарным невусом имеют повышенный риск развития агрессивной формы рака кожи, называемой меланомой. Это редкое заболевание, которое поражает только 1,5% населения мира. Это главное, почему Луну необходимо оперировать, - рассказали «КП» - Кубань» представители клиники, где работает доктор.

Как рассказала мама девочки, в США врачи тоже могли взяться за ее лечение, однако они предложили более травмоопасный метод лечения, который не только требовал большого количества хирургических операций, но и стоил баснословных денег, которых у семьи прсото не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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