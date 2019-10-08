На Кубани в лобовом ДТП погиб водитель «Газели»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-08T10:13:36+03:00

Авария произошла в ночь с понедельника на вторник

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В Славянском районе 8 октября в 00:05 на трассе Славянск-на-Кубани - Темрюк на 105-м километре произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Газель» допустил невнимательность, не справился с управлением и выехал на «встречку». Здесь он лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем МАН с прицепом, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на отдел пропаганды краевого УГИБДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, в Краснодаре на Ейском шоссе сгорел автобус. Возгорание транспорта произошло утром 7 октября Заявка о пожаре поступила на пульт дежурного МЧС в 09:52. Через минуту на место ЧП выехали первые расчеты. Они также установили, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU