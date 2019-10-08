В Пашковском жилом массиве Краснодара завершили благоустройство «Студенческого» сквера

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-08T10:26:52+03:00

Здесь сделали 2 детские и 3 спортивные площадки

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В краевой столице в Пашковском жилом массиве открыли новый «Студенческий» сквер. Площадь территории составила 1,1 гектар. Здесь установили 2 детские и 3 спортивные площадки, выложили плиткой тротуарные дорожки, поставили лавочки, смонтировали системы освещения и полива, оснастили зеленую зону и камерами видеонаблюдения.

Сквер находится в границах улиц Студенческой, Садовой, Кутовой и имени Бершанской в Пашковском микрорайоне. Благоустройство «Студенческого» сквера стартовало 10 июня.

- Здесь также высадили 50 деревьев и 4,3 тысячи новых кустарников, уложили 5,2 тысяч квадратных метров рулонного газона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, на Кубани увеличат единовременное поощрение многодетным семьям с медалью «Родительская доблесть». Его поднимут с 115 тысяч до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU