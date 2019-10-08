В Павловском районе столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-08T11:34:19+03:00

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7 октября около 17:00 на улице Советской станицы Павловской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 25-летний молодой человек, управляя автомобилем «Лада Приора» не справился с управлением, его занесло на «встречку». Здесь он столкнулся с автомобилем «Дэо Нексиа».

- Было установлено, что водитель «Лады» был пьян. Около трех лет назад молодой человек уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия травмы получил 30-летний водитель иномарки, ему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомни, в Славянском районе 8 октября в 00:05 на трассе Славянск-на-Кубани - Темрюк на 105-м километре произошло дорожно-транспортное происшествие.

ИСТОЧНИК KP.RU