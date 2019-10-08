Футбольная команда главы Краснодара встретилась на поле со сборной ветеранов спорта «Динамо»

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-08T12:06:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольная команда главы Краснодара Евгения Первышова сыграла со сборной ветеранов спорта «Динамо». Товарищеский матч прошел на новом стадионе гимназии № 23. Он завершился со счетом 9:7 в пользу ветеранов спорта «Динамо».

- Встречи с жителями микрорайонов и трудовыми коллективами Краснодара стартовали 16 сентября. Эта уже четвертый матч. В сборной ветеранов спорта «Динамо» - офицеры органов безопасности и правопорядка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В перерыве между таймами глава краевой столицы обсудил с "соперниками" по игре развитие спортивной инфраструктуры Краснодара.

Напомним, в Пашковском жилом массиве Краснодара завершили благоустройство «Студенческого» сквера. Здесь сделали 2 детские и 3 спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU