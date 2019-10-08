Футбольная команда главы Краснодара встретилась на поле со сборной ветеранов спорта «Динамо»
Футбольная команда главы Краснодара Евгения Первышова сыграла со сборной ветеранов спорта «Динамо». Товарищеский матч прошел на новом стадионе гимназии № 23. Он завершился со счетом 9:7 в пользу ветеранов спорта «Динамо».
- Встречи с жителями микрорайонов и трудовыми коллективами Краснодара стартовали 16 сентября. Эта уже четвертый матч. В сборной ветеранов спорта «Динамо» - офицеры органов безопасности и правопорядка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В перерыве между таймами глава краевой столицы обсудил с "соперниками" по игре развитие спортивной инфраструктуры Краснодара.
Напомним, в Пашковском жилом массиве Краснодара завершили благоустройство «Студенческого» сквера. Здесь сделали 2 детские и 3 спортивные площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU