В Сочи в русле реки Хобза нашли труп медведя

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-09T11:02:16+03:00

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Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях. По словам туристов, которые стали очевидцами ЧП, они прогуливались вдоль реки Хобза и почувствовали сильный неприятный запах. Вскоре граждане увидели тело крупного медведя. Он был мертв.

- По внешним признакам, животное погибло несколько дней назад. По какой причине это произошло визуально не установили. Комментаторы, тем временем, предположили, что животное погибло от старости, - сообщает «Регион Online».

Напомним, кошка, оставшаяся без лап, нашла новую семью и завела Instagram. Рыжую Злату из Новороссийска лечили больше года, чтобы она смогла ходить. Пушистую красавицу каждый день выносят на прогулки на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU