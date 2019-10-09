2019-10-09T12:02:47+03:00
Происшествия

В Краснодаре горит очередное кафе

По предварительным данным, площадь пожара составляет 140 квадратных метров
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/typodarФото: instagram.com/typodar
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Заявка о возгорании на улице Трамвайной в Краснодаре поступила на пульт дежурного МЧС в 11:26, уже через минуту к месту выехали пожарно-спасательные подразделения.

- В 11:33 по прибытии первых подразделений было установлено, что горит кафе, предварительно площадь 140 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте ЧП работают звенья газодымозащитников. Поданы стволы на тушение и защиту рядом стоящих зданий и сооружений. Организован штаб пожаротушения. Силы и средства МЧС России привлекаются по повышенному рангу пожара.

Эвакуации из здания не проводилась, в помещении никого не было.

Напомним, 4 октября в Краснодаре горел ресторан «Бумбараш». 2 октября произошло возгорание в кафе «Рис» на улице 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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