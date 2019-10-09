В Темрюкском районе в аварии пострадал 2-летний малыш

СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-09T12:36:01+03:00

Его перевозили без специального удерживающего устройства

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В Темрюкском районе в 18:00 вечера 8 октября произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись иномарка и отечественный автомобиль.

По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем на Opel Zafira на перекрестке не предоставила преимущество автомобилю «ВАЗ 2107» и столкнулась с ним.

- В результате происшествия пострадал 2-летний малыш, который ехал в «ВАЗ 2107». Ребенка перевозили без детского удерживающего устройства, - сообщает «Регион online» со ссылкой на начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Темрюкскому району, подполковника полиции Александра Бочкарева.

Напомним, в Сочи произошло ДТП с участием мопеда и иномарки. Пострадали водитель и пассажир байка. Выяснилось, что водительское удостоверение парень не получал.

ИСТОЧНИК KP.RU