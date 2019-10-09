В финал регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards вышла «Атамань»
«Атамань» поборется за победу в этапе конкурса национальной премии Russian Event Awards. Комплекс будет состязаться сразу в двух номинациях премии – «Лучшее событие в области гастрономического туризма» и «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия».
- Всего в этом году на участие претендовали 260 проектов из 33 регионов России. По итогам заочной оценки отобрали только 154, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Региональный конкурс пройдет 15-17 ноября в Самаре. Финальные мероприятия состоятся 18-19 октября в Москве в Общественной палате Российской Федерации.
Напомним, в микрорайоне Гидростроителей Краснодара приступили к строительству детсада на 240 мест. Уже идут земляные работы по формированию котлована.
ИСТОЧНИК KP.RU