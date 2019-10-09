В Краснодаре локализовали пожар в баре «Адмирал»

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-09T13:25:16+03:00

По уточненным данным, из здания эвакуировали пять человек [видео]

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Кафе, которое находится в «Солнечном Острове» загорелось утром 9 октября.

- В 12:07 пожар локализовали на площади 140 квадратных метров. Из здания эвакуировали пять человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении участвуют 15 человек личного состава и четыре единицы техники.

В 13.01 ликвидировали открытое горение, проводится разбор и пролив конструкций. На месте работает судебно-экспертная лаборатория.

Напомним, заявка о возгорании на улице Трамвайной в Краснодаре поступила на пульт дежурного МЧС в 11:26, уже через минуту к месту выехали пожарно-спасательные подразделения. В 11:33 по прибытии первых подразделений было установлено, что горит кафе, предварительно площадь 140 квадратных метров.

Организован штаб пожаротушения. Силы и средства МЧС России привлекаются по повышенному рангу пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/736792" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре горит кафе.Видео: ГУ МЧС по краю

ИСТОЧНИК KP.RU