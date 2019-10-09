В Краснодаре на интерактивную карту нанесли информацию о ямочном ремонте улиц города

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-09T13:19:50+03:00

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Все отремонтированные с января по октябрь участки Краснодара нанесли на интерактивную карту. Здесь есть вся информация о ямочном ремонте дорог. Специальный раздел доступен на официальном интернет-портале администрации.

Участки, где выполнен ямочный ремонт, нанесены на интерактивную карту. В разделе уже 243 территории. Это улицы в разных микрорайонах Краснодара, пригородных поселках и станицах. Также на сайте размещены фотоотчеты о выполненном ямочном ремонте с 23 сентября по 6 октября.

- По мере выполнения работ раздел будет оперативно пополняться, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, «Атамань» поборется за победу в этапе конкурса национальной премии Russian Event Awards. Комплекс будет состязаться сразу в двух номинациях премии – «Лучшее событие в области гастрономического туризма» и «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия».

ИСТОЧНИК KP.RU