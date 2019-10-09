В Новороссийске будут судить главного бухгалтера агрофирмы «Мысхако»

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-09T16:10:37+03:00

Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

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В Новороссийске следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главного бухгалтера ЗАО Агрофирма «Мысхако». Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

- Как установило следствие, фигурантка уголовного дела в 2017 году внесла в налоговую декларацию ложные сведения, что повлекло уход от уплаты налогового сбора на сумму 89,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В данный момент, для возмещения ущерба федеральному бюджету на имущество предприятия на 80 млн рублей наложен арест, - добавили в региональном управлении МВД.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Новороссийске работникам коммерческой организации задолжали больше 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU