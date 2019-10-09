Сочинские полицейские проверили местные аптеки

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-09T16:31:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Сочи проверили оперативную информацию о том, что в одной из городских аптек осуществляют продажу сильнодействующих лекарственных препаратов с нарушением порядка, установленным действующим законодательством. В итоге факт реализации лекарств подтвердился.

- Также сотрудники обнаружили и изъяли свыше 2 тысяч таблеток «Пребалгина» и более 700 флаконов «Тропикамида», которые намеревались продать без соответствующей лицензии, - рассказали «КП» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате проверки в отношении 33-летнего юридического лица и директора аптеки возбудили дела по статье об административном правонарушении. Она предусматривает максимальное наказание в виде уплаты штрафа в размере до 200 тысяч рублей.

Напомним, в Краснодаре прошло заседание антинаркотической комиссии. На нем обсудили работу в данном направлении, ведущуюся на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU