2019-10-09T16:31:54+03:00
Происшествия

Сочинские полицейские проверили местные аптеки

В итоге, изъяли большое количество сильнодействующих лекарств
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Сочи проверили оперативную информацию о том, что в одной из городских аптек осуществляют продажу сильнодействующих лекарственных препаратов с нарушением порядка, установленным действующим законодательством. В итоге факт реализации лекарств подтвердился.

- Также сотрудники обнаружили и изъяли свыше 2 тысяч таблеток «Пребалгина» и более 700 флаконов «Тропикамида», которые намеревались продать без соответствующей лицензии, - рассказали «КП» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате проверки в отношении 33-летнего юридического лица и директора аптеки возбудили дела по статье об административном правонарушении. Она предусматривает максимальное наказание в виде уплаты штрафа в размере до 200 тысяч рублей.

Напомним, в Краснодаре прошло заседание антинаркотической комиссии. На нем обсудили работу в данном направлении, ведущуюся на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На развитие сельских территорий Кубань получит более 233 млн рублей
На Кубань прибыла техника для лесопожарных учреждений
ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков
«Краснодар Водоканал» поздравил ветеранов предприятия
Как экономить время в большом городе?
Президент подписал поправки в Налоговый Кодекс РФ
Прокуратура защитит права предпринимателей
На Кубани ведется работа по снижению административного давления на предпринимателей
В Каневском районе зафиксированы нарушения градостроительного кодекса
В Краснодаре осудили застройщика ЖК «Анит-Сити», от действий которого пострадали 184 человека
Автоинспекторы из Геленджика спасли жизнь полугодовалого ребенка
На форуме «Дело за малым!» предприниматели смогут обсудить с менторами развитие своего бизнеса
Дети из всех регионов России отметят Всемирный день почты в «Орленке»
Кубань увеличила экспорт вина
В Новороссийске будут судить главного бухгалтера агрофирмы «Мысхако»
В Краснодаре потушили пожар в кафе парка «Солнечный остров»
135 автомобилей эвакуировали за один день с выделенных полос Краснодара
Краснодарские врачи удалили опухоль из кишки через небольшой разрез
В Адыгее бывшего курсанта летного училища осудили на 2,5 года за разбойные нападения
Корнелиу Робу назначен главой комитета АФК по Supply Chain Finance
На Кубани проходит марафон «Чистые берега Краснодарского края»
В Краснодаре на припаркованный автомобиль с 17-го этажа скинули телевизор
В Краснодаре на интерактивную карту нанесли информацию о ямочном ремонте улиц города
В Краснодаре локализовали пожар в баре «Адмирал»
В финал регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards вышла «Атамань»
В Темрюкском районе в аварии пострадал 2-летний малыш
В Прикубанском округе Краснодара мужчина грабил дачи