2019-10-10T09:02:57+03:00
Звезды

Фестиваль «Осенний дивертисмент» открылся в Туапсе

Он проходит при поддержке районной администрации
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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Марафон академической музыки стартовал в Туапсе. Он дает возможность меломанам насладиться живой игрой местных и приезжих исполнителей.

- В этот раз «Дивертисмент» открыл Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии имени Пономаренко. На сцене играли сорок человек, дирижировал художественный руководитель Вадим Кузьминский, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Кроме шедевров симфонической музыки коллектив представил несколько эстрадных хитов - «Старый рояль» из фильма «Мы из Джаза», элвисовский Blue Suede Shoes. Закончилось мероприятие зажигательной «Лезгинкой» Хачатуряна.

Напомним, в Сочи пройдет полумарафон на спортивных колясках. Это мероприятие проводится с 2015 года. В городе-курорте спортсмены преодолеют дистанцию в 21 километр по трассе «Сочи Автодром». Перед основным стартом пройдет массовый заезд на активных колясках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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