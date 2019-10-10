2019-10-10T10:38:58+03:00
Общество

В Крыловском районе открыли обновленный школьный спортзал

На ремонт было выделено более 3,5 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Спортивный зал школы №6 в станице Октябрьской Крыловского района обновлен в рамках краевой программы «Развитие образования». На капитальный ремонт выделили более 3,5 миллионов рублей.

- Обновили спортзал, раздевалки, душевые, тренерскую, а также коридор и крыльцо. Здесь установили современное оборудование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году планируется отремонтировать спортзалы в 37 школах, на эти цели предусмотрено более 75 миллионов рублей. С начала года построено 11 новых залов, в планах – строительство еще 29.

Напомним, фестиваль «Осенний дивертисмент» открылся в Туапсе. Он проходит при поддержке районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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