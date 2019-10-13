2019-10-13T15:02:59+03:00
Происшествия

В Краснодаре найденный без сознания мальчик заговорил

Ещё подросток начал самостоятельно пытаться ходить
Галина КОПЫЛОВА
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Ребенок идет на поправкуРебенок идет на поправку
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12 октября мама 13-летнего подростка, которого в конце июля нашли с телесными повреждениями и без сознания во дворе многоэтажки на улице Длинной, рассказала «КИ», что ее сын начал говорить.

- Сережа заговорил! Пока шепотом, но голос прорывается, надо чтобы окрепли связки, долго молчал, – пишет издание со ссылкой на Анастасию Кузнецову. – Сережа уже может сам стоять около минуты! Врачи его хвалят, ему эмоции нужны, они сейчас двигатель прогресса.

На своей странице во ВКонтакте она опубликовала видео, на котором ребенок отвечает на ее вопросы.

Сейчас Сергей находится на лечении в Ялте. Врачи говорят, что с интеллектом мальчика все в порядке. Он помнит таблицу умножения и стихи из школьной .По словам медиков, через пару недель он уже сможет самостоятельно ходить.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что утром 28 июля во дворе многоэтажки на улице Длинной нашли 13-летнего мальчика без сознания.

Парень был трудным подростком, которого воспитывала одна мать. Женщина с сыном не так давно переехала в Краснодар, она работает проводницей, а мальчик учился в 66-й школе. Подростка уже задерживала полиция в состоянии алкогольного опьянения. После этого мать написала заявление, чтобы определить сына в Краснодарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Но там места ему не нашлось, и мальчика направили в аналогичное учреждение в станице Динской.

25 июля парень сбежал из детского приюта. А 28 июля его с травмами без сознания обнаружили около дома на улице Длинной в Краснодаре. Мальчик был сильно избит, его доставили в больницу в состоянии комы. У него диагностированы ушибы и отравление. Чтобы вернуть его к полноценной жизни, потребовался дорогостоящий курс реабилитации в клинике Ялты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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