Верховная коллегия отклонила жалобу бывшего председателя районного суда Анапы

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-14T13:43:10+03:00

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Бывшего председателя Анапского районного суда Владимира Стародубцева обвиняют в покушении на мошенничество. Одного из самых влиятельных жителей курортного города лишили кресла судьи, всех регалий, а теперь и свободы. Экс-судья арестован на 2 месяца. Вместе с известием о задержании Стародубцеву пришел и ответ из Верховной коллегии судей, куда он в марте направил жалобу на действия правоохранителей и своих бывших коллег.

- Решение Квалификационной коллегии судей Краснодарского края оставлено без изменения, - гласит итоговое уведомление.

Напомним, коллегия судей Краснодарского края была почти единодушна (только один из 14-ти членов сообщества высказался против) в своем решении сделать бывшего председателя районного суда Анапы Владимира Стародубцева фигурантом уголовного дела о групповом вымогательстве и покушении на мошенничество.

Сам бывший служитель Фемиды яростно боролся за свою честь, называя уголовные дела против себя и членов своей семьи, гонениями. Он заявил, что действия оперативников, приехавших к нему с обыском, незаконными. Аргументировал это неприкосновенностью своей и своего дома. С соответствующей жалобой он дошел до Верховного суда и просил судейское сообщество дождаться решения высшей инстанции. Но безуспешно.

ИСТОЧНИК KP.RU