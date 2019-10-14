2019-10-14T14:13:24+03:00
Общество

На 50 процентов «Атамань» снизила стоимость билетов для жителей Кубани

19 октября в казачьей станице закроют фестивальный сезон розыгрышем подарков
Варвара ДЫМ
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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19 октября в казачьей станице отметят 10-летие «Атамани», а заодно и закроют фестивальный сезон. По такому случаю в этнокомплексе пройдет большой праздник с розыгрышем подарков.

- Гости станицы смогут насладиться кубанским фольклором на большом праздничном концерте. В куренях будут проходить казачьи игры, ремесленные мастер-классы, гулянья, - сообщили в министерстве культуры Краснодарского края. - На станичном майдане посетителей угостят именинным пирогом, здесь же все гости смогут участвовать в большом розыгрыше призов. А еще весь день будет работать мангальная зона, где можно будет отведать шашлык, пройдет выставка-ярмарка изделий ручной работы, а в 13:00 запланирована джигитовка.

Снова фестивальный сезон в «Атамани» откроется в мае. Кстати, попасть на последний в этом году праздник в станице, жители Краснодарского края могут с 50% скидкой.

- Только для жителей Кубани у нас действует акция – посетить наш комплекс они могут в половину стоимости, - пояснили в «Атамани». – Чтобы получить скидку, необходимо показать паспорт с пропиской. В таком случае заплатить придется не 500 рублей, как за обычный билет, а 250. Детский билет для жителей края стоит на 50 рублей дешевле – 200 руб.

КСТАТИ

А 5 ноября в Краснодаре закроют сезон фонтанов. По такому поводу в городе пройдет праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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