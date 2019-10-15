В Северском районе на ремонт закрыли железнодорожный переезд
В поселке Ильском Северского района 16 октября на ремонт закроют железнодорожный переезд. Переезд будет закрыт с 08.00 час до 20.00 часов.
- Дело в том, что на 713 километре железнодорожного переезда будут производиться работы по ремонту верхнего строения пути, с демонтажем резинокордового настила, - сообщило "КП" - Кубань" руководство «Горячеключевской дистанции пути».
В связи с предстоящими работами проезд автотранспорта через железнодорожный переезд будет временно закрыт. Разрешат движение через переезд только автомобили МЧС, МВД, «скорая помощь».
Объезд будет возможен только через железнодорожный переезд в станице Северская.
Напомним, из Майкопа в Адлер временно перестанут ходить «Ласточки». Пассажирам предлагают до декабря пересесть на автобусы. Отмена электропоездов связана с ремонтом железнодорожного тоннеля на участке Кабардинская-Хадыженская.
ИСТОЧНИК KP.RU