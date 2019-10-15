2019-10-15T08:24:59+03:00
Общество

В Северском районе на ремонт закрыли железнодорожный переезд

Ремонтные работы будут проводиться на путях в районе поселка Ильского
Ева МУР@kp_kuban
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Объезд будет возможен только через железнодорожный переезд в станице СеверскаяОбъезд будет возможен только через железнодорожный переезд в станице Северская
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В поселке Ильском Северского района 16 октября на ремонт закроют железнодорожный переезд. Переезд будет закрыт с 08.00 час до 20.00 часов.

- Дело в том, что на 713 километре железнодорожного переезда будут производиться работы по ремонту верхнего строения пути, с демонтажем резинокордового настила, - сообщило "КП" - Кубань" руководство «Горячеключевской дистанции пути».

В связи с предстоящими работами проезд автотранспорта через железнодорожный переезд будет временно закрыт. Разрешат движение через переезд только автомобили МЧС, МВД, «скорая помощь».

Объезд будет возможен только через железнодорожный переезд в станице Северская.

Напомним, из Майкопа в Адлер временно перестанут ходить «Ласточки». Пассажирам предлагают до декабря пересесть на автобусы. Отмена электропоездов связана с ремонтом железнодорожного тоннеля на участке Кабардинская-Хадыженская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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