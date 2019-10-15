2019-10-15T09:04:13+03:00
Общество

На Кубани разыскивают 50-летнюю женщину в красных тапочках

Лариса Каримова вышла из дома в Афипском 21 сентября
Ева МУР@kp_kuban
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Женщина пропала 21 сентября. Фото МВД по Северскому району.Женщина пропала 21 сентября. Фото МВД по Северскому району.
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50-летнюю Ларису Каримову разыскивают уже больше трех недель. 21 сентября женщина вышла из дома в поселке Афипский Краснодарского края по адресу улица Фрунзе, 143 и пропала.

На вид Ларисе Каримовой 40-45 лет. Она среднего телосложения, ростом 165-170 сантиметров. У нее короткие светлые волосы.

Была одета: кофта красного цвета, синие джинсы, тапочки красного цвета.

Всех, кто знает ее местонахождения или видел женщину, похожую на нее, просят звонить в дежурную часть Отдела МВД России по Северскому району по телефонам: 8 (86166) 2-13-31 или 8 (86166) 3-34-62.

Напомним, в Майкопе по-прежнему ищут 17-летнюю школьницу Дашу Шопину. Она пропала 24 мая, когда возвращалась из школы. На тренировку по волейболу в Адыгейский госуниверситет девочка так и не пришла. Дома ее тоже не дождались. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство». За это время девочке исполнилось 17 лет. Но никто по-прежнему не знает, жива она или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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