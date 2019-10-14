Жители Кубани продолжают устраивать битвы за сковородки

СЕГОДНЯ 18:59 2019-10-14T18:59:10+03:00

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Битвы за сковородки продолжаются в кубанских «Магнитах».

На этот раза давка случилась в одном из магазинов Апшеронска и в Краснодаре.

В сети даже появилось видео из «Магнита» в Апшеронске. На кадрах – народ в длинной очереди, и как только персонал магазина вкатил тележку с посудой, люди тут же бросились на нее, устраивая давку.

Напомним, посуду по акции можно было получить со скидкой в 80%, собрав наклейки магазина. Сама выдача наклеек еще 11 августа, но в сети магазинов сообщили, что приобрести акционные товары со скидкой можно до 28 января 2020 года включительно. Это сообщили после того, как покупатели начали устраивать битвы за сковородки – товара на всех не хватало.

Так, если розничная цена сковородки – 3599 рублей, то собрав 40 наклеек (каждая выдается за полные 250 рублей в чеке), за товар нужно заплатить всего 899 рублей. Акция вызвала небывалый ажиотаж среди покупателей торговой сети, сообщают «Кубанские новости».

А вот в «Магните» поспешили успокоить:

Очередная битва за сковородки в "Магните".

- Мы гарантируем, что все участники акции, собравшие необходимое количество наклеек, получат товары, - сообщили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU