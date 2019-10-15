Пропавшая на сутки 80-летняя пенсионерка сама вернулась домой

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-15T10:11:13+03:00

С бабушкой все хорошо

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре с 13 октября разыскивали без вести пропавшую 80-летнюю Журавлеву (Дремову) Нину Михайловну. Пенсионерка вышла от родственников, проживающих на улице 2-ая Линия и направилась в сторону Привокзальной площади. Тревогу забила ее семья, которая не дождалась бабушку дома.

- Вечером, 14 октября, она сама вернулась домой. Она жива и здорова, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по Краснодару.

Где бабушка провела эти тревожные для родных сутки, не сообщается.

Напомним, на Кубани разыскивают 50-летнюю женщину в красных тапочках. Лариса Каримова вышла из дома в Афипском 21 сентября. Всех, кто обладает хоть какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят звонить в дежурную часть Отдела МВД России по Северскому району по телефонам: 8 (86166) 2-13-31 или 8 (86166) 3-34-62.

ИСТОЧНИК KP.RU