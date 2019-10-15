В Краснодаре приставы сносят незаконный навес в частном дворе

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-15T10:04:02+03:00

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Житель Краснодара соорудил на территории своего двора навес. Но строительство забыл согласовать с администрацией города. Поэтому мэрия подала в суд, и к мужчине пришли приставы.

- Объект находится в Прикубанском округе. Его площадь составляет порядка 200 квадратных метров. Исполнительное производство о сносе возбуждено в отделе судебных приставов на основании решения, вынесенного судом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Должнику под роспись вручалось требование об исполнении решения суда. Сейчас мужчина разбирает конструкцию под контролем судебных приставов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на территории Имеретинской низменности после Олимпийских игр разрешено строить жилые дома не выше трёх этажей. Но один из застройщиком пренебрег законом, возвел незаконный четвертый этаж, ещё и соорудил помещения под крышей здания. Приставы принудили нарушителя снести "лишние" этажи.

ИСТОЧНИК KP.RU