На Кубани в отношении полицейского возбудили уголовное дело за укрывательство преступления

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-15T11:15:03+03:00

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Оперуполномоченному МВД в Мостовском районе пришло сообщение о мошенничестве. Полицейский принял заявление. А позже написал подложное объяснение заявителя.

- В документе сотрудник МВД указал ложные сведения о размере причиненного местной жительницы ущерба, подделал протокол осмотр места происшествия и вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры

Какие цели преследовал полицейский, не известно. Но прокуратура отменила незаконное постановление. А в отношении оперуполномоченного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», а позже ещё и по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Полицейскому грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи осудили мошенников за хищение земель санатория «Салют».

ИСТОЧНИК KP.RU