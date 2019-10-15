2019-10-15T11:15:03+03:00
Происшествия

На Кубани в отношении полицейского возбудили уголовное дело за укрывательство преступления

Сотрудник МВД подделал документы
Галина КОПЫЛОВА
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Полицейскому грозит реальный срокПолицейскому грозит реальный срокФото: Архив "КП"
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Оперуполномоченному МВД в Мостовском районе пришло сообщение о мошенничестве. Полицейский принял заявление. А позже написал подложное объяснение заявителя.

- В документе сотрудник МВД указал ложные сведения о размере причиненного местной жительницы ущерба, подделал протокол осмотр места происшествия и вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры

Какие цели преследовал полицейский, не известно. Но прокуратура отменила незаконное постановление. А в отношении оперуполномоченного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», а позже ещё и по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Полицейскому грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи осудили мошенников за хищение земель санатория «Салют».

ИСТОЧНИК KP.RU

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