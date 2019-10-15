Следователи начали проверку после взрыва газа в Кореновске

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-15T14:02:01+03:00

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Следственный отдел по Кореновскому району СКР начал проверку после взрыва газа в одной из трехэтажек на улице Школьная в Кореновске. Взрывной волной в квартире разбило стекла, а 36-летняя женщина и 58-летний мужчина - слесарь получили сильнейшие ожоги тела.

- Сейчас на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в ее составе следователь-криминалист. Более того, к выяснению обстоятельств происшествия привлечены сотрудники газовой службы. Проводится проверка, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После того как детали инцидента станут ясны, будет принято процессуальное решение.

Напомним, ЧП произошло сегодня в полдень. В одной из квартир города Кореновска слесарь устанавливал газовый счетчик. В какой-то момент накопившаяся газовоздушная смесь рванула.

ИСТОЧНИК KP.RU