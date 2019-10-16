Жители ЖК «Георгиевский» остались без отопления из-за смерти владельца котельной

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-16T16:32:28+03:00

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О том, что 4000 семей в Краснодаре опасаются за срыв отопительного сезона, «КП» - Кубань» ранее писала. Придать огласке ситуацию жители ЖК «Георгиевский» на улице Покрышкина решили не только из-за отопления. С сентября прекращена подача горячей воды, и большинство жителей вынуждены греть ее в тазиках и ведрах.

По словам помощника мэра Краснодара Владимира Вербицкого, котельная, которая отапливала жилые дома, находилась в частных руках. Собственник умер, потому подготовкой к отопительному сезону заниматься было некому.

- Просто так войти в чужую котельную городские службы не могут, - объясняет помощник главы города. - Как только узнали о случившемся, администрация оперативно начала поиск наследников, в ближайшее время процедура передачи будет оформлена.

По его словам, департамент городского хозяйства нашел инвестора, который готов выкупить котельную, наследникам она оказалась не нужна.

- Кроме того, поставщик согласился дать рассрочку по погашению долгов, - говорит Владимир Вербицкий. - Так новому собственнику будет гораздо проще оперативно включиться в работу и запустить котельную.

Обращение жителей ЖК Георгиевский.

ИСТОЧНИК KP.RU