В Сочи отремонтированную набережную откроют к Новому году

СЕГОДНЯ 16:43 2019-10-16T16:47:44+03:00

В прошлый раз ее реконструкцию проводили во время подготовки к Олимпийским играм — 2014

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Набережную в Сочи отремонтируют. Такое поручение дал глава курорта Алексей Копайгородский.

По данным мэрии города, реконструкция этой прогулочной зоны проводилась больше пяти лет назад - во время подготовки к Олимпийским играм-2014.

- Тогда по обеим сторонам реки выложили тротуарную плитку, установили освещение, парковую мебель, отремонтировали парапеты, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Сейчас все это требует обновления.

Все работы планируется провести за 2,5 месяца. Бригад отремонтируют и покрасят парапеты, обновят скамейки, уличные торшеры. Если все пойдет по плану, то прогуляться по новой набережной сочинцы смогут уже к Новому году.

Ранее сообщалось, что набережную в Юбилейном микрорайоне Краснодара закрыли для прогулок из-за обвала грунта.О том, когда прогулочная зона вновь станет доступна для прогулок, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU