2019-10-17T09:10:11+03:00
Общество

Президент России встретится в Сочи с Эрдоганом

Стороны обсудят ситуацию в Сирии
Александра ПОДУШКО
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Президент России встретится в Сочи с ЭрдоганомПрезидент России встретится в Сочи с ЭрдоганомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Стороны обсудят ситуацию в Сирии и урегулирование военного конфликта. Путин пригласил Эрдогана приехать в Россию еще во вторник, 15 октября, во время телефонного разговора.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии и отметили, что нужно предотвратить конфликты между турецкими и сирийскими военными.

Напомним, в Сочи назначены судьи Третьего апелляционного суда. Указ о назначении подписал Президент России. Владимир Путин назначил судьями Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Дмитрия Гылкэ, Екатерину Сиротину и Александра Фофонова, говорится в Указе президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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