Президент России встретится в Сочи с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Стороны обсудят ситуацию в Сирии и урегулирование военного конфликта. Путин пригласил Эрдогана приехать в Россию еще во вторник, 15 октября, во время телефонного разговора.
Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии и отметили, что нужно предотвратить конфликты между турецкими и сирийскими военными.
Напомним, в Сочи назначены судьи Третьего апелляционного суда. Указ о назначении подписал Президент России. Владимир Путин назначил судьями Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Дмитрия Гылкэ, Екатерину Сиротину и Александра Фофонова, говорится в Указе президента.
ИСТОЧНИК KP.RU