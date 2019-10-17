В Армавире закрыли пять подпольных казино

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-17T13:00:32+03:00

Владельцу бизнеса за незаконную коммерческую деятельность грозит два года лишения свободы

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В Армавире сотрудники полиции выявили пять незаконных казино. Выяснилось, что владельцем является 36-летний местный житель. Он арендовал несколько помещений в разных частях города. Их он оборудовал компьютерной техникой.

Подпольные казино располагались на улице Советской Армии, в центральной части города и в микрорайонах. Об этом в полицию сообщили местные жители.

Посетители делали ставки в казино в Интернете.

В отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171. 2 УК РФ (Незаконные организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), - сообщают РИА «Регион online» со ссылкой на СО по Армавиру СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Туапсинском районе мужчина, угрожая ножом, ограбил местную жительницу. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU