2019-10-17T13:00:32+03:00
Происшествия

В Армавире закрыли пять подпольных казино

Владельцу бизнеса за незаконную коммерческую деятельность грозит два года лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Армавире закрыли пять подпольных казиноВ Армавире закрыли пять подпольных казиноФото: Архив "КП"
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В Армавире сотрудники полиции выявили пять незаконных казино. Выяснилось, что владельцем является 36-летний местный житель. Он арендовал несколько помещений в разных частях города. Их он оборудовал компьютерной техникой.

Подпольные казино располагались на улице Советской Армии, в центральной части города и в микрорайонах. Об этом в полицию сообщили местные жители.

Посетители делали ставки в казино в Интернете.

В отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171. 2 УК РФ (Незаконные организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), - сообщают РИА «Регион online» со ссылкой на СО по Армавиру СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Туапсинском районе мужчина, угрожая ножом, ограбил местную жительницу. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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