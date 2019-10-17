В Краснодаре застройщик передал мэрии города участки под строительство 2 школ и 3 детсадов

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-17T11:31:31+03:00

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В Краснодаре муниципалитет получит участки под строительство 2 школ и 3 детсадов. Общая площадь территории составит 7,6 гектаров. Это участки в строящемся поселке «Кубанский стан» в Прикубанском округе краевой столицы.

- Участки предназначены только для строительства 2 общеобразовательных школ и 3 детских садов. «Кубанский стан» возводят вблизи поселка Индустриального, в районе Милютинской. Реализация проекта займет от 7 до 10 лет. Здесь будут жить более 13 тысяч человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В поселке предусмотрены зеленые зоны, общественные территории для отдыха и досуга жителей. А также социальные объекты.

Напомним, в рамках нацпроекта в Сочи оборудуют десять площадок ГТО. Также в городе усилят работу по привлечению жителей к тестированию.

ИСТОЧНИК KP.RU