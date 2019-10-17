2019-10-17T13:31:22+03:00
Происшествия

На Кубани дело в отношении членов ОПГ, которые отмыли 1,5 миллиарда рублей, передали в суд

Они осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии
Александра ПОДУШКО
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На Кубани дело в отношении членов ОПГ, которые отмыли 1,5 миллиарда рублей, передали в судНа Кубани дело в отношении членов ОПГ, которые отмыли 1,5 миллиарда рублей, передали в суд
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В Краснодарском крае утвердили обвинительное заключение в отношении четверых жителей Курганинского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Предварительное расследование по этому делу проводилось сотрудниками следственного отдела УФСБ России по краю.

- По версии следствия, 4 члена банды в период с июля 2013 года по ноябрь 2014 года, находясь на территории Курганинска, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Им удалось отмыть незаконным способом 1,5 миллиарда рублей. Размер дохода превысил 40 миллионов рублей. Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении обвиняемых утверждено заместителем прокурора Краснодарского края. Его передали в Курганинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Сети обсуждают «ограбление века» на рынке Краснодара. В полицию заявлений не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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