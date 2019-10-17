В Гулькевичском районе водитель байка столкнулся с экскаватором

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-17T12:02:52+03:00

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16 октября около 19:00 в районе 2-километра автодороги «Гулькевичи – Скобелевская» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 27-летний молодой человек, управляя мопедом «Орион», превысил допустимую дистанцию и столкнулся с экскаватором, за которым сидел 41-летний мужчина.

- Как установили автоинспекторы, у одного водителя не было прав, а у другого истек срок действия удостоверения. В результате происшествия водитель мопеда с травмами был госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре 16 октября в 22:20 на улице Красной случилось дорожно-транспортное происшествие. 22-летний местный житель находился за рулем «Приоры». В районе улицы Бабушкина машину занесло, она наехала на бордюр и вылетела на тротуар. В результате автомобиль сбил троих людей, протаранил торговый павильон и рекламный щит.

ИСТОЧНИК KP.RU