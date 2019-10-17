2019-10-17T12:02:52+03:00
Происшествия

В Гулькевичском районе водитель байка столкнулся с экскаватором

Пострадал мужчина на мопеде
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
Изменить размер текста:

16 октября около 19:00 в районе 2-километра автодороги «Гулькевичи – Скобелевская» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 27-летний молодой человек, управляя мопедом «Орион», превысил допустимую дистанцию и столкнулся с экскаватором, за которым сидел 41-летний мужчина.

- Как установили автоинспекторы, у одного водителя не было прав, а у другого истек срок действия удостоверения. В результате происшествия водитель мопеда с травмами был госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре 16 октября в 22:20 на улице Красной случилось дорожно-транспортное происшествие. 22-летний местный житель находился за рулем «Приоры». В районе улицы Бабушкина машину занесло, она наехала на бордюр и вылетела на тротуар. В результате автомобиль сбил троих людей, протаранил торговый павильон и рекламный щит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Представители Кубани завоевали 29 наград на всероссийском турнире по конкуру
В Сочи за счет средств курортного сбора благоустроят набережные
В Краснодаре от «визуального мусора» отчистили 694 фасада
В Армавире заблокировали 4 сайта, на которых продавали лекарства без рецепта
В Краснодаре 18 октября заработает трамвайный маршрут № 1
В Сочи курортологи выступят на международной конференции по бальнеологии
В Апшеронском районе заблудилась туристка из Санкт-Петербурга
В Отрадненском районе за мошенничество осудили лесничего и его сообщника
В Абинске сотрудница МФЦ и безработный мужчина обвиняются в мошенничестве
На Кубани на 80 процентов выполнен нацпроект по благоустройству общественных территорий
На Кубани дело в отношении членов ОПГ, которые отмыли 1,5 миллиарда рублей, передали в суд
В Краснодаре застройщик передал мэрии города участки под строительство 2 школ и 3 детсадов
В Армавире закрыли пять подпольных казино
В Каневском районе местный житель зарубил топором друга
В Краснодаре снесли незаконные пристройки