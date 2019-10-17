В Сочи курортологи выступят на международной конференции по бальнеологии

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-17T13:16:59+03:00

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Конференцию организуют для определения направления развития бальнеологического курорта Сочи-Мацеста. На форум приедут представители власти, бизнеса, научных организаций и образовательных учреждений России, Абхазии и Беларуси. Мероприятие проведут на площадке Городского собрания.

- Будут работать тематические секции, для участников организуют экскурсии на бальнеологический курорт «Мацеста» и сочинские здравницы,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани действуют 200 организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги по лечению и оздоровлению. Где-то 140 из них работают круглогодично.

Напомним, на Кубани на 80 процентов выполнен нацпроект по благоустройству общественных территорий. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU