2019-10-17T13:52:14+03:00
Общество

В Сочи за счет средств курортного сбора благоустроят набережные

Здесь установят беседки, урны, лавочки и многое другое
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В городе-курорте за счет средств курортного сбора продолжают благоустраивать набережные. Первой преобразилась прогулочная зона в Имеретинской низменности.

- В конце сентября здесь появились новые лавочки, беседки и урны. Во вторник, 15 октября, началась установка уличной мебели и на набережной Центрального района. Все работы по ее монтажу завершатся к 15 ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В 2019 году курортный сбор принес Краснодарскому краю более 108 миллионов рублей. Сочи собрал более миллионов рублей.

Напомним, в Сочи курортологи выступят на международной конференции по бальнеологии. Форум будет проходить 18-19 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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