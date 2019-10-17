2019-10-17T13:57:18+03:00
Спорт

Представители Кубани завоевали 29 наград на всероссийском турнире по конкуру

Соревнования проходили в Таганроге
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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Представители Краснодарского края завоевали 29 наград на всероссийском турнире по конкуру. Он проходил в Таганроге на базе конно–спортивного комплекса «Golden horse».

- Кубань отправила на турнир 22-х спортсменов и 27 лошадей. По итогам у кубанцев 29 наград - 6 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

«Золото» на счету Аллы Кунцовой из Новороссийска, Ульяны Фединой и жеребца Размаха из Сочи, Александра Червинского из Краснодара, а также представителей Красноармейского района – Сергея Рындина, Марии Доценко и жеребца Перезвона.

Напомним, в Краснодаре прошел краевой чемпионат по хоккею. За награды боролись четыре команды из краевой столицы, Кореновска, Выселок и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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