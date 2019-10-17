Бывшего «милиционера-правдоруба» Алексея Дымовского арестовали до 15 ноября
С оружием и тротилом Алексея Дымовского задержали в Новороссийске еще 14 октября. Машину, в которой ехал бывший «милиционер-правдоруб» остановила полиция, а в салоне - мешки с патронами, взрывчатка, переходники, склянки.
Правда, после того, как у Дымовского все это изъяли, он сбежал. И несколько дней скрывался у своих знакомых. Но вот стало известно, что его снова задержали и отправили под стражу.
- Октябрьский районный суд Новороссийска отправил Алексея Дымовского под стражу до 15 ноября, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. – Он проходит по делу о «Незаконном приобретение, передачи, сбыте, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Алексей Дымовский стал известен в 2009 году после того, как записал видеообращение и выгрузил его в Интернет. В нем милиционер рассказывал о коррупции среди своих коллег в УВД Новороссийска.
После выхода этого ролика Дымовского уволили, он пытался вести политическую деятельность, но в итоге пропал с радаров – купил участок под Новороссийском и стал отшельником.
ИСТОЧНИК KP.RU