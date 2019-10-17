2019-10-17T18:15:14+03:00
Общество

Краевая прокуратура провела ревизию уголовных дел в сфере долевого строительства

Есть фигуранты, кому удалось скрыться от следствия
Ева МУР@kp_kuban
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20 уголовных дел находятся в производстве силовиков20 уголовных дел находятся в производстве силовиков
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В прокуратуре Краснодарского края состоялось межведомственное совещание под председательством замгенерального прокурора РФ Алексея Авдеева. Его целью стала ревизия имеющихся уголовных дел в сфере долевого жилищного строительства на Кубани.

Выяснилось, что фигуранты некоторых из них сумели скрыться от следствия. И правоохранителей призвали более эффективно работать по поиску подозреваемых в обмане дольщиков. Многие не получили купленных квадратных метров жилья по сей день.

Сейчас в производстве полиции и следственного комитета по Краснодарскому краю находится 20 уголовных дел. Но не исключено, что этот список будет пополняться.

Напомним, масштабная спецоперация силовиков по задержанию застройщиков, не исполнивших в срок свои обязательства перед дольщиками, началась в апреле прошлого года. С того момента аресты и суды в отношении представителей строительного бизнеса и чиновников, способствующих незаконной застройке, не прекращаются. Эффективным итогом разбирательств стало и изменение в законодательстве. Теперь долевое строительство строго контролируется государством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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