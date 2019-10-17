Краевая прокуратура провела ревизию уголовных дел в сфере долевого строительства
В прокуратуре Краснодарского края состоялось межведомственное совещание под председательством замгенерального прокурора РФ Алексея Авдеева. Его целью стала ревизия имеющихся уголовных дел в сфере долевого жилищного строительства на Кубани.
Выяснилось, что фигуранты некоторых из них сумели скрыться от следствия. И правоохранителей призвали более эффективно работать по поиску подозреваемых в обмане дольщиков. Многие не получили купленных квадратных метров жилья по сей день.
Сейчас в производстве полиции и следственного комитета по Краснодарскому краю находится 20 уголовных дел. Но не исключено, что этот список будет пополняться.
Напомним, масштабная спецоперация силовиков по задержанию застройщиков, не исполнивших в срок свои обязательства перед дольщиками, началась в апреле прошлого года. С того момента аресты и суды в отношении представителей строительного бизнеса и чиновников, способствующих незаконной застройке, не прекращаются. Эффективным итогом разбирательств стало и изменение в законодательстве. Теперь долевое строительство строго контролируется государством.
ИСТОЧНИК KP.RU