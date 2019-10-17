В Краснодаре нашли погибшим пропавшего 33-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 20:45 2019-10-17T20:45:18+03:00

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Краснодарец Игорь Пунтус 1986 года рождения найден погибшим. Об этом сообщили на официальной странице волонтерского движения "Лиза Алерт". Молодого мужчину искали с конца июля. Вечером 26-го числа он вышел из дома на улице Ставропольской в Краснодаре и больше не возвращался. О причинах гибели мужчины не сообщается.

Напомним, в столице Адыгеи продолжается расследование исчезновения Даши Шопиной, а следователи в Мостовском районе проверяет всю поступающую информацию по поводу исчезновения 9-летнего Богдана Кривко. В обоих случаях Следком возбудил уголовные дела по статье «Убийство». В следкоме вновь призвали тех, кому что-либо известно о судьбе школьницы, сообщить по почте cpurban01@gmail.com. Правоохранители по-прежнему просят присылать видео с регистраторов машин, проезжавших в районе Горпарка 24 мая с 11:15 до 13:00. Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят позвонить в полицию по номеру 102. Если вы обладаете информацией о месте нахождения девятилетнего Богдана, звоните по номерам: 8 (86169) 3-07-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU