2019-10-18T07:17:14+03:00
Спорт

Кубанский дзюдоист взял «золото» на турнире в Марокко

Участие в состязаниях принимают более 500 атлетов до 21 года из 81 страны
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Константин Симеонидис из Туапсе провел все спарринги и завоевал золотую медаль на турнире в Марокко.

Участие в соревнованиях принимают более 500 атлетов до 21 года из 81 страны. Они разыгрывают 14 комплектов наград в личных зачетах, а также выступят в командном первенстве.

- Константин Симеонидис выступил в категории «60 кг». Во время второго спарринга дзюдоист получил травму, но смог продолжить бой. Ему удалось одолеть соперников из Англии, Монголии, Туркмении и Азербайджана, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На финальном состязании он встречи завоевал первую на турнире золотую медаль и титул чемпиона мира.

Напомним, представители Кубани завоевали 29 наград на всероссийском турнире по конкуру. Соревнования проходили в Таганроге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК проверит мать из Краснодарского края, которая уехала в отпуск и оставила троих детей одних дома
В Краснодаре нашли погибшим пропавшего 33-летнего мужчину
Губернатор Кубани наградил лучших работников дорожного хозяйства края
В Сочи двух мужчин отправили под стражу за участие в экстремистской организации
Краевая прокуратура провела ревизию уголовных дел в сфере долевого строительства
Фонды ВТБ стали лидерами по привлечению средств
Участники форума «Дело за малым» смогут на месте оформить ИП
Из-за ремонта теплотрассы в Краснодаре перекроют движение вдоль железнодорожного вокзала
Бывшего «милиционера-правдоруба» Алексея Дымовского арестовали до 15 ноября
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
Мусульман Адыгеи и Кубани научат, как хоронить близких, чтобы не залезть в кредитную кабалу
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Представители Кубани завоевали 29 наград на всероссийском турнире по конкуру
В Сочи за счет средств курортного сбора благоустроят набережные
В Краснодаре от «визуального мусора» отчистили 694 фасада
В Армавире заблокировали 4 сайта, на которых продавали лекарства без рецепта
В Краснодаре 18 октября заработает трамвайный маршрут № 1
В Сочи курортологи выступят на международной конференции по бальнеологии
В Апшеронском районе заблудилась туристка из Санкт-Петербурга
В Отрадненском районе за мошенничество осудили лесничего и его сообщника
В Гулькевичском районе водитель байка столкнулся с экскаватором
В Абинске сотрудница МФЦ и безработный мужчина обвиняются в мошенничестве
На Кубани на 80 процентов выполнен нацпроект по благоустройству общественных территорий
На Кубани дело в отношении членов ОПГ, которые отмыли 1,5 миллиарда рублей, передали в суд
В Краснодаре застройщик передал мэрии города участки под строительство 2 школ и 3 детсадов
В Армавире закрыли пять подпольных казино
В Каневском районе местный житель зарубил топором друга
В Краснодаре снесли незаконные пристройки