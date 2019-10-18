Кубанский дзюдоист взял «золото» на турнире в Марокко

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-18T07:17:14+03:00

Участие в состязаниях принимают более 500 атлетов до 21 года из 81 страны

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Константин Симеонидис из Туапсе провел все спарринги и завоевал золотую медаль на турнире в Марокко.

Участие в соревнованиях принимают более 500 атлетов до 21 года из 81 страны. Они разыгрывают 14 комплектов наград в личных зачетах, а также выступят в командном первенстве.

- Константин Симеонидис выступил в категории «60 кг». Во время второго спарринга дзюдоист получил травму, но смог продолжить бой. Ему удалось одолеть соперников из Англии, Монголии, Туркмении и Азербайджана, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На финальном состязании он встречи завоевал первую на турнире золотую медаль и титул чемпиона мира.

Напомним, представители Кубани завоевали 29 наград на всероссийском турнире по конкуру. Соревнования проходили в Таганроге.

ИСТОЧНИК KP.RU