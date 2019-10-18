Кубанский дзюдоист взял «золото» на турнире в Марокко
Константин Симеонидис из Туапсе провел все спарринги и завоевал золотую медаль на турнире в Марокко.
Участие в соревнованиях принимают более 500 атлетов до 21 года из 81 страны. Они разыгрывают 14 комплектов наград в личных зачетах, а также выступят в командном первенстве.
- Константин Симеонидис выступил в категории «60 кг». Во время второго спарринга дзюдоист получил травму, но смог продолжить бой. Ему удалось одолеть соперников из Англии, Монголии, Туркмении и Азербайджана, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На финальном состязании он встречи завоевал первую на турнире золотую медаль и титул чемпиона мира.
Напомним, представители Кубани завоевали 29 наград на всероссийском турнире по конкуру. Соревнования проходили в Таганроге.
ИСТОЧНИК KP.RU