В Лазаревском районе Сочи отремонтируют мосты

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-18T08:11:02+03:00

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В конце сентября после схода граждан Алексей Копайгородский обозначил широкий спектр задач. По указанию мэра была создана рабочая группа и проведен мониторинг с составлением реестра из 54 пешеходных мостов.

Так очистили устье реки Цусхвадж. Два моста, которые были разрушены в этом районе, восстанавливают. Полностью работы будут завершены в течение недели.

- За минувший месяц настилы заменили на мостах в Лоо и Дагомысе. Их поменяли на древесные, выполненные из лиственницы, но благодаря специальной пропитке их срок эксплуатации увеличивается до 10 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, из-за ремонта теплотрассы в Краснодаре перекроют движение вдоль железнодорожного вокзала. Работы планируется начать утром 18 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU