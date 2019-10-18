2019-10-18T08:36:12+03:00
Общество

В Сочи долгострои завершат при поддержке регионального фонда содействия дольщикам

До 2020 года будут закончены 12 домов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Сочи прошло заседание межведомственной комиссии по защите прав дольщиков. На совещании обсудили несколько проблемных объектов. Для ЖК «Курортный» был найден инвестор.

- До 2020 года планируют закончить 12 домов. Большинство объектов в городе будут достраивать при поддержке краевого Фонда содействия дольщикам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За последние полтора года в олимпийской столице удалось решить проблемы восьми объектов долевого строительства. В начале 2018 года в реестре проблемных было 28 объектов, сейчас их осталось уже 20.

Напомним, в Лазаревском районе Сочи отремонтируют мосты. По поручению главы города была создана рабочая группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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