В Краснодаре произошел пожар в торговом помещении
18 октября на пульт диспетчера МЧС поступила информация о возгорании в Краснодаре на улице 9 Тихая.
- На место происшествия незамедлительно выехали силы и средства МЧС России. В 08:35 прибыли первые подразделения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 08:59 ликвидировали открытое горение, в 09:03 огонь полностью потушили. На месте работают 17 человек, 5 единиц техники.
Напомним, 16 октября около 19:00 в районе 2-километра автодороги «Гулькевичи – Скобелевская» произошло дорожно-транспортное происшествие. 27-летний молодой человек, управляя мопедом «Орион», превысил допустимую дистанцию и столкнулся с экскаватором, за которым сидел 41-летний мужчина.
В Краснодаре загорелся цветочный магазин.Видео: ЧП Краснодар
ИСТОЧНИК KP.RU