В Краснодаре произошел пожар в торговом помещении

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-18T09:26:54+03:00

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18 октября на пульт диспетчера МЧС поступила информация о возгорании в Краснодаре на улице 9 Тихая.

- На место происшествия незамедлительно выехали силы и средства МЧС России. В 08:35 прибыли первые подразделения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 08:59 ликвидировали открытое горение, в 09:03 огонь полностью потушили. На месте работают 17 человек, 5 единиц техники.

Напомним, 16 октября около 19:00 в районе 2-километра автодороги «Гулькевичи – Скобелевская» произошло дорожно-транспортное происшествие. 27-летний молодой человек, управляя мопедом «Орион», превысил допустимую дистанцию и столкнулся с экскаватором, за которым сидел 41-летний мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/738568" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре загорелся цветочный магазин.Видео: ЧП Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU