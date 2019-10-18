2019-10-18T10:01:13+03:00
Происшествия

У мужчины за долги по алиментам отобрали Audi A4

Вскоре машина отправится на принудительную реализацию
Александра ПОДУШКО
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Фото: УФССП по краюФото: УФССП по краю
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Житель Краснодара 3 года не платил алименты на содержание свое дочери. Еще в 2012 году суд постановил, что мужчина будет каждый месяц отдавать ребенку 7 тысяч рублей. Какое-то время так и было, но затем мать девочки предъявила исполнительный документ в Службу судебных приставов.

- Выяснилось, что сумма задолженности составила 433 тысячи рублей. После беседы с приставом у мужчины арестовали «Audi A4» 2015 года. Прям на месте парковки, рядом с ведомством, был составлен акт описи и ареста машины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Если в ближайшее время задолженность по алиментам не будет погашена, авто пойдет на принудительную реализацию.

Напомним, житель Краснодара обманул 18 дольщиков. Ущерб составил более 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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