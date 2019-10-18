2019-10-18T10:27:55+03:00
Происшествия

В Геленджике змея заползла в «Магнит»

По окрасу она была очень похожа на гадюку
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
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17 октября на центральной набережной в Геленджике возле входа в «Магнит» ползала змея.

- В 14:25 от сотрудника полиции в аварийно-спасательную службу поступила информация об этом. На место выехали сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Спасатели обнаружили змею на ступеньках в магазин, по окрасу она была очень похожа на гадюку. Рептилия вела себя агрессивно, постоянно ползая то вверх, то вниз. При помощи подручных средств специалисты отловили ее и вывезли в лес.

Напомним, в Апшеронском районе заблудилась туристка из Санкт-Петербурга. В медицинской помощи она не нуждалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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