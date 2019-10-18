Главный архитектор Краснодара провела лекцию на тему градостроительства

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-18T10:43:54+03:00

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Лекцию на тему градостроительства организовали для участников международных соревнований «FIRST LEGO League Jr.». Она прошла в школе № 71.

- На мероприятии присутствовала главный архитектор Краснодара. Наталья Машталир пообщалась с юными робототехниками. Во время лекции она побеседовала с ребятами о современных тенденциях в градостроительстве, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее Наталья Машталир провела открытую лекцию в амфитеатре парка «Краснодар». Темой встречи с жителями и гостями города стал проект «Дизайн-код Краснодара».

Напомним, в Сочи долгострои завершат при поддержке регионального фонда содействия дольщикам. До 2020 года будут закончены 12 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU